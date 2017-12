Sebastian Vettel: “No me importa que Alonso se sienta favorito para 2018”

Es el gran derrotado de la temporada recién terminada de Fórmula 1. Sin embargo, él mismo valora muy positivamente un 2017 en el que Ferrari ha vuelto por fin a estar en la brecha. Hablamos de Sebastian Vettel, que ha repasado en una entrevista publicada por Blick todo lo que ha dado de sí este año. Por ejemplo, el alemán no ha querido entrar a valorar las causas de la derrota ente Hamilton y Mercedes, llegando a la conclusión de que lo que les ha faltado es ser más fuertes simplemente. “Aunque la mayoría de las veces fue un duelo equilibrado, al final no fuimos lo suficientemente fuertes. No se si fue debido a fallos, a velocidad o algo más”.

También ha elegido Vettel el que para él ha sido su peor momento del año, quedándose con Bakú y aquella macarrada en la que golpeó a Lewis Hamilton tras una pérdida de papeles que quedará para la historia. “Sí, diría en Bakú. Ese fue mi momento áspero. Al final, incluso perdí una victoria allí. Mi acción fue innecesaria. ¿Esto finalmente marcó la diferencia en el mundial? No creo, pero eso no hace que mi error en Bakú sea más pequeño.

Vettel mira ya a un 2018 en el que se supone que habrá más competencia, con Red Bull en constante mejora y con un McLaren que equipará los motores Renault. De hecho, esto último ha hecho que Fernando Alonso se auto proclame favorito, algo que al piloto germano no le asusta. “No me importa que Alonso se crea favorito”. Pero, ¿quiénes son los mejores pilotos para Vettel? “Los pilotos de los tres grandes equipos: Mercedes, Ferrari y Red Bull, ya tenemos seis pilotos y después también tenemos a Alonso, Wehrlein, Hulkenberg y Ocon”.

Para quien no tiene Vettel tantas buenas palabras es de Robert Kubica, de quien no ve con muy buenos ojos su retorno. “Creo que es muy trágico lo que le sucedió. Estaba considerado un futuro campeón. Sin embargo, no entiendo por qué ahora está presionando para un regreso. ¿Por qué no lo hizo antes? Sería una buena historia para él, pero una pena para los pilotos más jóvenes, a quienes les quitaría un coche”.

Otro de los puntos calientes de cara a 2018 es la introducción del famoso Halo, que Vettel avala. “Si puedes salvar una vida con eso, entonces es necesario, si puedes evitar una lesión al conductor, está justificado. No es muy estético, pero nos acostumbraremos”.

Tampoco se olvida Vettel de la figura de Michael Schumacher, a quien echa de menos. “Pasa el tiempo muy rápido. Michael falta en la Fórmula 1 y en Ferrari estaríamos felices en contar con su ayuda para buscar el título con palabras y hechos. Si alguien sabe cómo avanzar es él”. Y volviendo al propio Vettel, ¿cuándo piensa retirarse? “No hay una respuesta concreta. El momento en el que ya no me divierta, solo porque hay muchos pilotos que aún se estarían divirtiendo y necesitarían un asiento”.