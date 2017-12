Lewis Hamilton hace el ridículo con su último mensaje publicado en Instagram

Que Lewis Hamilton tiene una vida muy ajetreada es concido por todo el mundo. Cuando no está compitiendo o entrenando, siempre tiene algo que hacer con alguna de sus famosas amistades que tiene desde que el éxito le ha llegado. Y desde este fin de semana sabemos que no tiene tiempo -o ganas- de ver lo que sucede en otras categorías automovilísticas.

En un patinazo que se recordará durante años, Lewis Hamilton publicó ayer en su cuenta oficial de Instagram un vídeo en el que se veía un accidente entre Nicolas Prost -hijo del mítico tetracampeón del mundo de Fórmula 1– y Nick Heidfeld en la Fórmula E. En él, el piloto francés cerraba el paso al alemán en una maniobra muy antideportiva que acabó con el ex de Fórmula 1 volando por los aires.

Hamilton criticaba duramente a Prost de la siguiente manera: “Estoy intentando estar al tanto de otras categorías y he visto vídeos de la Fórmula E, y este lo tenía que postear. Si la FIA no ha suspendido a este piloto entonces estoy disgustado. Esta es una de las conducciones más peligrosas que he visto nunca y este tipo de pilotaje vergonzoso es inaceptable. Espero que Nick Heidfeld esté bien. ¿Cuál es tu opinión?”. ¿Cuál era el problema entonces? Sencillamente, que este accidente tuvo lugar en la prueba inaugural de la Fórmula E… ¡en 2014!

Razón con la crítica no le falta a Hamilton, pues fue un accidente muy feo causado por una conducción negligente por parte de Prost, pero ha dejado bien claro su nulo seguimiento de otras categorías. Quizás, el que la Fórmula E 2017/2018 haya comenzado este fin de semana ha confundido al británico, que en cuanto empezó a ver lo que causaba su ‘ligeramente’ tardío mensaje, procedió a borrarlo. ¡Hay que estar más atento, querido Lewis!