Horner no se cree las amenaza de Ferrari: “Necesitan la Fórmula 1 y la Fórmula 1 les necesita a ellos”

La nueva normativa de motores para la temporada 2021 ha traído consigo una serie de interesantes reacciones. Las más agresivas han sido las de Ferrari y Mercedes, que directamente han amenazado con dejar la Fórmula 1 si ésta se convierte en una categoría donde la tecnología no sea lo que mande. Sin embargo, hay quien no se cree las amenazas de estos dos grandes fabricantes, en especial en el caso de Ferrari, que nunca ha dejado de estar presente en el Gran Circo. Es el caso de Christian Horner, el director de equipo de Red Bull.

Para Horner existen indicios de que las amenazas de Ferrari no son reales. Por ejemplo, el retorno del nombre de Alfa Romeo a la Fórmula 1, marca que también está bajo el paraguas del grupo Fiat, no se habría producido bajo ningún concepto si Ferrari quisiera de verdad irse, según el británico de Red Bull. “Alfa Romeo está bajo la misma dirección de Sergio Marchionne -presidente de Ferrari-, así que no puedo creer que haya traído esta marca para que Ferrari se vaya en un par de años”.

Para Christian Horner, la marcha de Ferrari de la Fórmula 1 no se va a producir, ya que la marca necesita al campeonato y viceversa. “La Fórmula 1 necesita a Ferrari y Ferrari necesita la Fórmula 1. Es un matrimonio de conveniencia en muchos aspectos, pero ambas entidades finalmente se necesitan mutuamente. Y ciertamente queremos a Ferrari en la Fórmula 1. Ferrari es una de las marcas más grandes del mundo y es un gran equipo contra el que competir”.

Además de todo esto, Christian Horner cree que el desembarco de Alfa Romeo en el Gran Circo no hace sino demostrar el buen momento de salud del que éste goza. “Creo que demuestra que la Fórmula 1 obviamente funciona y tiene reconocimiento, de lo contrario, el grupo no habría traído la marca Alfa a la Fórmula 1”.