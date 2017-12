Felipe Massa se despide emocionado de la F1: “He cumplido los sueños que tenía cuando era niño”

Un año más tarde de lo que en principio estaba previsto Felipe Massa deja la Fórmula 1. Y lo ha hecho demostrando que todavía es un piloto que puede dar de sí. Su contribución en esta última temporada en Williams, equipo para el que compite desde 2014, así lo ha demostrado. Sin embargo, el momento de la retirada le ha llegado al brasileño, que ha querido dejar constancia de sus sentimientos en una carta publicada en Motorsport.

Lo más importante para Massa es que su periplo en la Fórmula 1 ha colmado sus expectativas, haciéndole cumplir todos los sueños que tenía cuando era pequeño. “Siento que soy una persona muy afortunada, he completado una carrera con la que he podido cumplir los sueños que tenía cuando era niño. Y cuando vives una historia tan hermosa, tienes que agradecer a aquellos que te ayudaron en ese camino. Y eso comienza con mi familia, que no perdió ninguna oportunidad de brindarme el mayor apoyo posible, especialmente en los momentos más difíciles. Las últimas carreras han demostrado lo apreciado que fui como piloto de Fórmula 1. Estoy muy contento con los resultados de Brasil y Abu Dhabi, era importante terminar el largo viaje de mi carrera con una nota tan positiva, y hasta los últimos metros he demostrado que soy un profesional que puede hacer una buena contribución a un equipo”.

Atrás quedan 15 temporadas -en 2003 fue piloto reserva de Ferrari tras su debut en 2002-, tres escuderías diferentes –Sauber, Ferrari y Williams-, el subcampeonato del mundo más dramático que se recuerda y un accidente en 2009 que nos encogió a todos el corazón. Puede que no haya sido el piloto con más talento que hayamos visto, pero sí uno de los más carismáticos y queridos. ¿Qué será ahora de Felipe Massa? Ni él mismo lo sabe, aunque lo que sí tiene claro es que quiere seguir ligado al automovilismo. “Después de saludar a muchos amigos en Yas Marina me tomaré un descanso. Muchos me han preguntado cuáles son mis planes de futuro, pero aún es muy pronto para dar una respuesta precisa. Tengo varias opciones y decidiré de manera calmada. La única certeza es que me verán de nuevo en el automovilismo. Es el mundo que soñé de niño y en el que he tenido la suerte de vivir”. Hasta siempre, Felipe.