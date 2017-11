Rosberg insinúa una posible retirada de Hamilton

Hace un año por estas fechas, Nico Rosberg se encontraba en plena celebración por la consecución de su primer título mundial. Todos esperábamos que en 2017 Lewis Hamilton pudiera tomarse la revancha. Pero no, fue imposible. La razón no fue otra que la inesperada retirada del alemán, que dijo haber cumplido el sueño de su vida y, por tanto, ‘a otra cosa, mariposa’. ¿Podría hacer Lewis Hamilton algo similar próximamente? Nadie lo espera. O casi nadie, porque Nico Rosberg ha asegurado ver síntomas de que algo así podría ocurrir pronto.

En declaraciones recientes a la agencia alemana DPA, Nico Rosberg asegura que Hamilton “ha insinuado este año que no quiere perder tanto tiempo viajando y no haría eso si no estuviera pensándolo al menos un poco”. ¿Existe cansancio por parte del actual campeón del mundo? Desde luego, viendo su desempeño en la pista durante la segunda mitad de la temporada no lo parece. Pero claro, tampoco lo parecía en el caso de Nico.

El caso es que el contrato de Lewis Hamilton termina a finales de la temporada que viene, con lo que las negociaciones para una posible renovación deberían comenzar en breve, si es que no lo han hecho ya. En Mercedes saben de la importancia del británico. De hecho, incluso Niki Lauda ha asegurado recientemente que el triunfo de este año se debe principalmente al rendimiento que ha alcanzado Hamilton.

A pesar de las predicciones de Rosberg, parece muy poco probable que Hamilton se retire próximamente. El inglés es consciente de que no correrá mucho más tiempo, al menos no tanto como para superar los récords de Michael Schumacher, tal y como él mismo ha dicho. Pero entre eso y dejarlo en unos días hay un trecho. Eso sí, la excéntrica forma de ser de Lewis no nos permite descartar nada…