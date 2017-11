Mercedes se une a Ferrari en su amenaza de dejar la Fórmula 1

Se prevé marejada en la Fórmula 1. Y de las fuertes. Si primero fue Ferrari el que amenazó con una posible salida de la competición, ahora es Mercedes quien lo hace. El trasfondo de todo esto lo encontramos en los nuevos planes que Liberty Media pretende poner en marcha, especialmente en el tema de los motores. La nueva normativa prevista para 2021, cuyas claves ya te contamos, no gusta ni en Italia ni en Alemania. Para ambos fabricantes, los propulsores han de seguir siendo un aspecto diferenciador, y no acercarse a ser un producto estándar que evite que los mejores destaquen.

Toto Wolff ha sido muy claro en unas recientes declaraciones acerca de este tema, asegurando que llegado el momento a Mercedes no le temblará el pulso si se tienen que ir. “Es un escenario bastante posible. Al igual que lo es para Ferrari. Si no entendemos para qué sirve la Fórmula 1, tendremos que hacernos la difícil pregunta. Queremos operar en un automovilismo de alto nivel”.

A Wolff tampoco le han gustado nada algunas de las propuestas que los nuevos dueños de la Fórmula 1 han puesto en marcha esta misma temporada, como por ejemplo la presentación ‘a la americana’ de los pilotos que se hizo en el Gran Premio de Estados Unidos. Según el dirigente de Mercedes, Liberty Media no tienen ningún plan firme para mejorar la competición. “No destaco nada. Llevar a cabo acciones erráticas como la presentación de Michael Buffer en Austin no hace que el deporte sea mejor. No veo ningún plan firme de Liberty. Nadie sabe en qué dirección vamos. Todo lo que sabemos es que los beneficios han caído drásticamente”.

A pesar de que los beneficios de la Fórmula 1 no pasan por su mejor momento, Wolff sí que reconoce que el momento económico que pasa Mercedes sí que es bastante boyante, algo en lo que Lewis Hamilton tiene mucho que ver. “Desde el punto de vista financiero es uno de los mejores momentos. En un primer momento también tuve que tomar riesgos, pagar el precio de compra. Pero con el compromiso de Lewis Hamilton la toma de decisiones se hizo más fácil. La realidad es que la diversión me impulsa a trabajar”.