Robert Kubica se defiende: “No piloto con una sola mano”

Los test de Fórmula 1 que se disputan estos días en Abu Dhabi para cerrar la temporada 2017 tienen un atractivo especial. Éste es Robert Kubica, que ha vuelto a ponerse al volante de un Williams para que el equipo británico le evalúe. Aún no se sabe si pilotará para los brtánicos en 2018, pero no se puede negar que el polaco ha protagonizado ya una historia de superación digna de contar.

A principios de 2011 Kubica sufrió un gravísimo accidente en un rally que, además de truncar su carrera en la Fórmula 1, casi le cuesta el brazo derecho. Hoy en día, esta extremidad ha recuperado parte de sus funciones, pero no todas. De hecho, su mano está prácticamente inutilizada. Sin embargo, un durísimo trabajo de rehabilitación ha llevado al bueno de Robert a poder ponerse de nuevo al volante de un monoplaza de la máxima categoría. Incluso a plantearse una vuelta a tiempo completo. De Williams depende.

Este posible retorno ha sido muy criticado por parte de algunas personas, como por ejemplo un Jacques Villeneuve que llegó a decir que, de no ser por su accidente, alguien como Kubica jamás habría tenido una segunda oportunidad. Ante esto, el piloto polaco prefiere hacer oídos sordos, asegurando que, al contrario de lo que se rumorea, no pilota con una sola mano. “Hay quien dice que piloto con una mano, pero no es así, es imposible hacerlo en un Fórmula 1. Tengo limitaciones, pero de alguna manera mi cuerpo las compensa. Físicamente he hecho un buen trabajo en los últimos meses, probablemente estoy mejor ahora que en 2010, y la motivación está ahí”, ha dicho Kubica.

Para compensar sus limitaciones físicas, Williams ha dispuesto un volante que se sitúa más cerca del cuerpo de Kubica que en el caso de los otros pilotos que se están subiendo estos días al monoplaza, además de un reglaje de la dirección con mayor radio de giro que obliga a girar menos. De esta manera, el ganado del GP de Canadá de 2008 puede hacer el mismo trabajo que cualquiera de sus colegas. La cantidad de vueltas dadas en Abu Dhabi y los tiempos obtenidos así lo atestiguan. Ahora solamente queda por ver si Williams apuesta definitivamente por él o, si por el contrario, se decanta por alguno de sus rivales para el puesto. Suerte Robert, te la mereces.