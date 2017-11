Hasegawa reconoce la verdad: “Honda no estaba preparada para un equipo puntero”

A finales de 2014, Fernando Alonso abandonaba Ferrari por el proyecto de McLaren Honda, el único que iba a poder ser capaz de batir a Mercedes en el futuro, según palabras del propio piloto. Sin embargo, las tres temporadas siguientes han sido un desastre de dimensiones planetarias que nadie esperaba. Ni siquiera Yusuke Hasegawa, máximo responsable de los nipones, que una vez concluida la aventura con McLaren reconoce el gran mal que ha provocado todo: Honda no estaba preparada para las exigencias de un equipo puntero.

“McLaren es un equipo puntero y Honda no estaba preparada para ello, es un hecho. Lo importante es tener experiencias y salir fortalecido de ellas”, ha dicho Hasegawa, que espera que su nueva aventura en Toro Rosso sea mucho más positiva. No obstante, volviendo a McLaren, el dirigente asiático afirma que hubiese cambiado algunas cosas antes de firmar con los de Woking. La más importante, el tiempo de preparación antes de debutar en competición. “Fue demasiado corto, cambiaría eso si tuviera la oportunidad”.

El cambio de McLaren a Toro Rosso solamente tiene connotaciones positivas para Honda, según Hasegawa, que sin embargo no pierde de vista el gran objetivo de los japoneses, que no es otro que el de convertirse en campeones del mundo. “No creo que ocurra lo mismo con Toro Rosso, no es tan grande como McLaren y son más flexibles, por lo que es más fácil intercambiar opiniones. Además, nuestro motor más estrecho debería encajar mejor en su coche. Debemos seguir soñando con convertirnos en campeones del mundo, esa es la motivación de Honda y lo que nos ayuda a seguir adelante”.