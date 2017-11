Podría haber un campeonato de carreras exclusivo para mujeres en 2019

¿Debe el automovilismo segmentarse en categorías masculina y femenina? Es la pregunta del millón. Hace unos años Bernie Ecclestone apuntaba que un campeonato para mujeres sería una buena oportunidad de darles la notoriedad que ahora mismo no tienen. Pues bien, la idea podría hacerse realidad en 2019, si las informaciones publicadas por la agencia Press Association, y que recoge el diario As, se hacen realidad.

Al parecer, una compañía británica estaría dispuesta a poner el dinero suficiente para que una competición de monoplazas exclusivamente femenina comenzase a disputarse de aquí a poco más de un año. La idea es que este campeonato tuviese lugar durante el verano con seis carreras, cinco de ellas en Europa y una en América, siendo el premio final un test con un monoplaza de Fórmula 1.

El objetivo con este campeonato, tal y como afirman diversas fuentes cercanas a su núcleo duro, sería hacer de él una categoría soporte de la Fórmula 1, que pudiera llegar a ser con el paso de las temporadas una especie de segunda división de la categoría reina, como hoy en día es la Fórmula 2.

Será interesante ver en qué acaba todo esto, pues ni las mismas mujeres afectadas se ponen de acuerdo. Hay pilotos como Carmen Jordá que apoyan la iniciativa, pero otras como la piloto de desarrollo de Sauber, Tatiana Calderón, que afirma que sería un paso atrás, pues considera el automovilismo uno de los pocos deportes en los que hombres y mujeres pueden competir de igual a igual.

Personalmente, me veo con fuerza suficiente para opinar sobre el tema. Tengo la suerte de llevar muchos años compitiendo en diversas categorías del karting nacional. En ellas me he cruzado con unas cuantas féminas, y os puedo asegurar de primera mano que, una vez nos bajamos la visera, no hay diferencia. Todos somos pilotos. En ese sentido, una discriminación como la que se pretende con un campeonato así podría no ser positiva. Sin embargo, por otro lado, el casi nulo porcentaje de mujeres que llegan a la élite del automovilismo podría invitar a ver la parte positiva de esto, y es que les daría una visibilidad y una oportunidad que ahora no existe. Y a partir de ahí, ¿quién sabe? Difícil mojarse del todo…