Bottas: “Tengo que demostrar que puedo quedarme en Mercedes”

Su comienzo fue prometedor. Incluso hubo quien le vio como una amenaza para Lewis Hamilton y como un candidato para el mundial. Pero nada más lejos de la realidad. Valtteri Bottas ha terminado triturado por su vecino de box, especialmente en una segunda parte del campeonato donde el rendimiento de ambos pilotos de Mercedes ha seguido una dirección totalmente opuesta. Mientras Hamilton encadenaba triunfos y podios, Bottas cada vez entraba más retrasado en la meta.

A pesar de todo esto, Valtteri Bottas volverá a ser el segundo piloto de Mercedes en 2018. El buen ambiente que genera con Hamilton juega a su favor, pero durante la temporada que viene tendrá que mostrar algo más que esa afinidad con su compañero si quiere seguir vistiendo de plateado. Bottas lo sabe, tal y como él mismo reconoce. “La temporada ha sido dura. Definitivamente esperaba más, pero estoy contento por haber demostrado mi valía y el equipo me inscribió nuevamente para el próximo año”, ha dicho en declaraciones a The National.

Las dos victorias logradas durante la primera mitad del año demuestran en parte que Bottas puede dar un nivel más que aceptable para un equipo de los de arriba. Sin embargo, el finlandés ha de probar que es capaz de mantener ese nivel durante todo el año. Solamente así podrá mantenerse al lado de Hamilton, un piloto al que todavía tiene esperanzas de vencer. “No pude vencer a Lewis este año, pero estoy trabajando en mis debilidades. El año que viene será lo mismo. Debo demostrar que puedo quedarme en el equipo mucho tiempo”. ¿Siente presión Bottas por ello? “No he sentido muchos problemas con la presión porque siempre he sentido que el equipo me apoyaba”. Toca mejorar.