Honda quiere venganza: “Tenemos que alcanzar a Renault y adelantarlos”

Ser apartados de McLaren por su paupérrimo rendimiento ha sacudido el orgullo de Honda. No podía ser de otra forma, conociendo el carácter de los japoneses. Estos quieren venganza, y no esconden que su primer objetivo es lograr batir a quienes ocupan su lugar, Renault. Así lo afirma Yusuke Hasegawa, máximo responsable del motorista japonés en la Fórmula 1, que asegura que “definitivamente tenemos que alcanzar a Renault y tratar de adelantarlos”.

La apuesta de Honda, no obstante, es más viable a medio plazo que a corto. El año que viene con Toro Rosso no se esperan grandes resultados, pero un posible avance en lo que rendimiento se refiere por parte del propulsor nipón podría acabar con éste en Red Bull, y ahí sí que podrían estar listos para desafiar a cualquiera. A pesar de esto, en Honda son optimistas con el desarrollo que han tenido a lo largo de esta temporada. “Creo que estamos cerrando la brecha, pero todavía no la hemos cerrado del todo, no lo suficiente. Obviamente, esperamos poder hacerlo durante el invierno, pero tampoco ellos se quedarán dónde están”.

Es de elogiar la actitud de Honda después de su desempeño durante estas tres temporadas, que han llevado aparejadas unas feroces críticas que seguramente hubiesen acabado en un abandono de la competición por la puerta de atrás de tratarse de otro fabricante. No en el caso de los japoneses, que a pesar de saber que tienen de largo el peor motor de la Fórmula 1, aspiran no solo a batir a Renault, sino a hacerlo también en el futuro con Ferrari y Mercedes. “Nuestro objetivo es mucho más alto. Sí, hemos establecido objetivos en comparación con otros fabricantes, pero en este momento no queremos revelar nuestros planes”. ¿Será ésta la promesa buena?