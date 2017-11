Hamilton: “No creo que vaya a correr el tiempo suficiente para superar a Schumacher”

Veintinueve. Ése es el número de victorias que le hacen falta a Lewis Hamilton para alcanzar a Michael Schumacher, destacado recordman en este sentido. Ahora que el británico está en racha -y Mercedes en una posición que se espera dominante durante los próximos años-, todo el mundo habla acerca de la posibilidad de que esa plusmarca caiga. Sin embargo, el propio Hamilton se encarga de asegurar lo contrario. ¿La razón? No cree que vaya a seguir el tiempo necesario en activo para lograr tantos nuevos triunfos.

“No es un objetivo. Dependerá de cuánto tiempo esté corriendo. Por el momento no creo que vaya a correr lo suficiente como para mejorar ese récord. En mis mejores años gano hasta diez carreras. Tendría que continuar por lo menos otros tres años con un coche competitivo”, asegura Hamilton en una entrevista concedida en un medio belga.

A pesar de lo bien que se le ha dado todo desde el año 2014, Hamilton asegura que no ha perdido un ápice de voracidad, si bien eso no quiere decir que su ambición sea convertirse en el más grande de siempre en lo que a números se refiere. “No estoy pensando en eso. Por supuesto que quiero ganar más, pero si no gano otro campeonato, ¿sería ese el final de mi vida? No. Voy a hacer otras cosas buenas.Tienes que disfrutar de lo que tienes”.

Pasando a analizar lo vivido durante este 2017, Hamilton considera fundamental su rendimiento durante la segunda parte de la temporada, donde ha cimentado la ventaja de puntos sobre Sebastian Vettel que le ha coronado campeón con dos carreras de antelación. “Sí, tuve una segunda mitad de temporada muy fuerte. No he podido hacerlo mejor, pero seguiré creciendo con la edad y la experiencia. Las reglas no cambian por un tiempo, así que intentaré presentarme el próximo año como lo hice en la segunda parte de éste”. Si es así, ya pueden apretar el resto…