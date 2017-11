Rosberg: “Espero que Hamilton y yo nos llevemos bien después de un tiempo”

Que sus duros duelos por el mundial de Fórmula 1 entre los años 2014 y 2016 destrozó su amistad es un secreto a voces. Bueno, ni siquiera eso, porque no hace mucho Niki Lauda llegó a confirmar que Lewis Hamilton y Nico Rosberg ni se saludaban cuando se cruzaban en el box de Mercedes. Sin embargo, eso forma ya parte de la historia del Gran Circo, una vez que el germano tomase la decisión de retirarse tras alcanzar el sueño de ser campeón del mundo.

Llegados a este punto, Nico Rosberg ha asegurado una vez más que espera que el propio paso del tiempo le haga retomar su relación con Lewis Hamilton. Al fin y al cabo, según el ex de Mercedes, lo sucedido en esos tres años no debería acabar con una amistad que se inció en la más tierna infancia. “Fuimos muy buenos amigos en el pasado, pero puede volver a suceder en el futuro. Ya no somos rivales, estoy completamente fuera de ese mundo, así que no veo por qué no nos podemos llevar bien después de un tiempo. Eso sí, todavía no hemos llegado al punto de llamarnos”, ha dicho Rosberg en una emisora alemana.

Nico Rosberg no para de tender lazos a Lewis Hamilton para que todo lo que desea acabe ocurriendo. El último lo hemos visto al comentar el excéntrico estilo de vida que lleva el actual campeón del mundo, muy criticado por todo el mundo, especialmente cuando vienen mal dadas sobre la pista. Para Rosberg, su ex compañero no merece las críticas que le llegan. Al fin y al cabo, todo el mundo ha de respetar a Hamilton tal y como es. “Lo hace a su manera y le tengo mucho respeto por eso, tiene una gran calidad. A mucha gente no le gusta lo que hace y cómo es, cada uno tiene su opinión, pero creo que es genial que siga su propio camino”.

Queda por ver si la actitud de Rosberg hace algún efecto en Lewis Hamilton, que es ahora el que tiene la responsabilidad de recoger el guante y enterrar definitivamente tres años negros en la relación de dos pilotos que, antes que eso, fueron amigos desde niños. Eso es lo que debe prevalecer, y ojalá sea así.