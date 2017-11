Vettel saca pecho pese a su derrota: “Ha sido un año muy bueno, nadie esperaba a Ferrari tan fuerte”

Que los árboles no te impidan ver el bosque. Eso es lo que viene a decir Sebastian Vettel cuando analiza la temporada 2017 de Ferrari. Es cierto que ahora lo que queda es que los de Maranello han perdido una oportunidad de oro para alzarse con ambos campeonatos, pero también que su desempeño este año supera por mucho lo ofrecido en 2016, cuando no se llevaron ni una sola victoria a la boca.

“Creo que ha sido un año muy positivo. Nadie esperaba que Ferrari fuera tan fuerte. Dimos el salto más grande y se ha hablado de otra gente, pero nosotros estuvimos ahí desde el principio hasta el final. Hay muchos aspectos positivos. Por supuesto, perder no le gusta a nadie, pero tienes que ser justo. No fuimos muy competitivos el año pasado y no habíamos sido buenos desarrollando el coche. Hemos hecho un gran progreso este año. Incluso con la oportunidad que se ha perdido, hay que agradecer a todo el equipo el paso que se ha dado”, ha afirmado Vettel.

Los argumentos del alemán son totalmente válidos, pero no hay que esconder que Ferrari tenía este año coche para mucho más. Sin embargo, los fallos mecánicos de la última parte de la temporada y los errores del propio Vettel en ciertos momentos decisivos han lastrado las opciones de los rojos. De Raikkonen y su rendimiento mejor hablamos otro día.

En cualquier caso, Vettel quiere mirar al futuro con optimismo, asegurando que todo lo vivido esta temporada ha de hacer que Ferrari se crea que tiene todo lo necesario para ganar. Según el alemán, no hay nada que haga pensar que esta mejora de los de Maranello no se mantenga con el paso del tiempo. “Creo que sentimos que nos estamos volviendo más fuertes, así que espero que podamos mantener esa fuerza durante las próximas temporadas, no solo el año que viene. Nuestro objetivo es que Ferrari regrese del todo. Queremos dominar”.