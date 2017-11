Niki Lauda: “Hamilton nos ha dado el campeonato este año, no al revés”

Ganar cuando se tiene el ritmo y minimizar los daños cuando se tiene un mal fin de semana. Así se lleva uno el gato al agua cuando de un campeonato del mundo de Fórmula 1 se trata. Eso es precisamente lo que ha hecho Lewis Hamilton, que ha mostrado en este 2017 el que ha sido probablemente el nivel más alto de su carrera. Así lo cree también Niki Lauda, presidente no ejecutivo de los germanos, que afirma que esta temporada ha sido el británico el que ha hecho triunfar a Mercedes, y no al revés.

Lauda basa su teoría en que Mercedes no ha tenido el mejor coche de la parrilla en bastantes carreras de esta temporada, al contrario de lo sucedido durante los tres años anteriores, cuando las flechas plateadas eran intocables. “Lewis no estaba en el mejor coche de este año. Durante los últimos tres años, la ventaja del monoplaza incluso podría convertirme a mi en un campeón mundial. Pero con unos Ferrari tan fuertes este año hay que decir que Lewis nos dio el título, y no al revés”.

Niki Lauda también ha querido comentar en declaraciones a medios italianos uno de los debates que existe ahora mismo en la calle. ¿Será Lewis Hamilton capaz de alcanzar los registros de Michael Schumacher? Para la leyenda austriaca, los factores a tener en cuenta para ello son dos. Uno, los años que Hamilton siga en la Fórmula 1, y dos, el hambre de triunfo que tenga. “El deseo de mejorar siempre, hace la diferencia en los grandes. No es difícil ganar un campeonato si estás en el coche adecuado, muchos ya lo han hecho, pero aun así, solo unos pocos logran hacerlo y Lewis es uno de ellos. Si continúa así, más títulos seguirán automáticamente. Si puede vencer a Schumacher dependerá de los años que siga en Fórmula 1”. ¿Lo logrará? De momento, lo que parecía imposible ya ‘solamente’ parece complicado.