Ricciardo se postula como fichaje de Ferrari y reta a Vettel: “No creo que él me quiera allí”

La temporada 2018 es muy importante para Daniel Ricciardo. Más allá del rendimieto que pueda mostrar, que hasta ahora siempre ha sido brillante, el australiano acaba contrato con Red Bull, y seguro que no le van a faltar novias. Es más, a la que puede, el risueño piloto se deja querer por Ferrari. “Si no digo que pilotar para Ferrari sería un sueño, parecería que no estoy interesado. Pero la palabra sueño es un poco fuerte. Mi sueño es ganar el campeonato del mundo en el mejor coche, así que no sé qué más decir”.

Además de esta declaración de intenciones, Ricciardo aprovecha para lanzarle un dardo al que fuera su compañero, Sebastian Vettel, asegurando que quizás el alemán no le quiera de nuevo como vecino de box. “No creo que Vettel me quiera allí. No sé si tiene poder dentro del equipo para decidir a quién llevar a Ferrari o no, pero no voy a pensar en eso. Todo lo que tengo que hacer es seguir pilotando a este nivel, y eso es lo que determinará mi futuro”. Razón no le falta a Ricciardo, y es que el único año que compartió equipo con Vettel se saldó con la única derrota que ha sufrido el alemán a manos de un compañero desde que está en la Fórmula 1.

Lo que no descarta ni mucho menos Ricciardo es permanecer más tiempo en Red Bull, a pesar de sus evidentes deseos de vestir de rojo. Así lo asegura en estas declaraciones realizadas en Globo. “Quieren mantenernos a Verstappen y a mí en el equipo, pero no tengo prisa. Tengo mucho respeto por Red Bull, pero todavía hay tiempo para analizarlo todo. Mi único objetivo es estar en el mejor coche en el futuro”.

¿Puede ser el mejor coche el año que viene el Red Bull? Ricciardo espera que así sea, algo que ve posible gracias al gran desarrollo de los energéticos durante este 2017. “Ha tocado luchar este año con el monoplaza, que solo funciona bien en un rango estrecho. Necesito sentir el coche en mi trasero y en mis manos, y este año ha sido más difícil que el año pasado. El desarrollo que logramos este año fue increíble. Si comenzamos el próximo año al nivel de Mercedes y Ferrari, seremos los favoritos”.