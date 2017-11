Renault no caparía los motores de McLaren y Red Bull si estos les baten

Mercedes tiene, desde el comienzo de la era híbrida, los mejores motores de la Fórmula 1. El problema es que tan solo ellos disponen de las últimas evoluciones, tardando éstas en llegar más de la cuenta a los equipos cliente. De esta manera, los alemanes facilitan el hecho de nunca ser vencidos por un equipo con sus mismas armas. Por suerte, eso no va a pasar en Renault. El fabricante francés, en boca de su consejero Alain Prost, ha asegurado que dará el mismo trato tanto a McLaren como a Red Bull, aunque se diese el probable caso de que uno, o los dos, estén por delante de ellos en cuanto a rendimiento.

“Lo aceptaríamos. Se trata de filosofía y me gustaría que la gente lo aprecie. Queremos ser campeones del mundo y el mejor equipo, pero aún no sabemos cuándo lo seremos”, ha dicho un Alain Prost que deja bien claro que los objetivos de Renault como equipo no entrarán jamás en conflicto con los de Renault como motorista.

Dejando de lado lo que puedan dar de sí los motores Renault en Red Bull y en McLaren, lo que tiene claro Prost es que al equipo francés le queda una dura labor por delante si quiere convertirse de nuevo en la referencia de la Fórmula 1. No obstante, el tetracampeón galo espera ver un importante paso adelante del equipo del rombo en 2018. “Es muy difícil ponerse al día con los mejores equipos y lleva algo de tiempo. Queremos dar un paso adelante el próximo año. Este año fue muy difícil para nosotros, pero el próximo año deberíamos mejorar, aunque en condiciones normales no será suficiente para vencer a los mejores equipos”, ha asegurado Prost en Sky Sports.