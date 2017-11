Bottas, muy criticado tras su actuación en Brasil: “Se mereció ser segundo, no hay más que decir”

Está confirmado como piloto de Mercedes para la temporada que viene, pero si su permanencia en el equipo dependiese de lo visto en la última parte de la temporada, seguramente Valtteri Bottas estaría buscando equipo. Desde que se anunciase su renovación, el finlandés ha entrado en un bache que resulta todavía más evidente con el buen momento que vive su vecino de box, Lewis Hamilton. El último episodio lo hemos vivido en Brasil, donde Bottas perdió la carrera tras no defender como debiera su ‘pole position’. Vettel le adelantó, y el ’77’ no fue capaz de devolverle el ataque en toda la prueba.

Esta actuación le ha costado a Bottas las críticas de sus jefes, que empiezan a cuestionarse lo acertado de su renovación. Toto Wolff considera que la salida de la carrera de Interlagos fue fundamental de cara al resultado final obtenido. “Perdió la victoria en la salida. Su arrancada fue buena, incluso mejor que la del Ferrari, pero luego patinó demasiado y es muy difícil adelantar con estos coches cuando el ritmo es similar. Creo que por ritmo, el mejor coche del día fue el de Hamilton. Pero Sebastian supo gestionar el suyo por delante”, ha declarado Wolff.

Más contundente ha sido Niki Lauda, que aunque se mordió la lengua al opinar de su piloto, dejó una frase lapidaria. “Valtteri mereció esta segunda plaza, no hay nada más que decir”. Como decíamos, el rendimiento de Hamilton ensombrece todavía más el desempeño del finlandés. Saliendo último, el campeón del mundo acabó cuarto a apenas unos segundos de su compañero, con un ritmo insultantemente superior al de éste y al del resto de la parrilla.

A falta de la carrera de Abu Dhabi, Lewis Hamilton ha sumado nueve triunfos este año, por los dos de Bottas. Es cieto que el finlandés no está a la altura de su compañero, pero también que el ambiente en el seno de la escudería alemana es mucho más relajado que en años anteriores. Quizás sea por eso por lo que Bottas seguirá sentado en uno de los mejores coches de la parrilla. Eso sí, con ser simpático no basta. Si en 2018 no mejora…