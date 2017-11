Vandoorne confía en McLaren: “Todo lo que he visto del año que viene es positivo”

Nadie tiene más ganas de que acabe la temporada 2017 de Fórmula 1 que McLaren. El Gran Premio de Abu Dhabi significará echar el telón a una tormentosa relación con Honda que ha dañado a ambas empresas. El futuro, sin embargo, parece mucho más halagüeño para los británicos, algo que confirma un Stoffel Vandoorne que se muestra muy confiado de poder pelear por cosas importantes con la llegada de Renault.

“El equipo ya está concentrado al cien por cien en el paquete del próximo año. Todo lo que he visto hasta ahora del año que viene es positivo. El monoplaza no estará en peligro, a pesar del gran cambio”, afirma un Vandoorne que además reconoce que McLaren estará bajo presión, teniendo en cuenta el buen rendimiento de Red Bull en las postrimerías de esta temporada con el que será su propulsor en 2018. “Lo que hemos visto de Renault es prometedor al ver los resultados de Red Bull, con sus victorias y podios. Sí, nos pondrá bajo presión, presión positiva porque tendremos un punto de referencia. McLaren sigue siendo uno de los equipos más grandes en la Fórmula 1. Es cierto que los últimos años no lo reflejan bien. Todos sabemos cuál ha sido el factor limitante. Pero estamos cambiando como equipo”.

Vandoorne también ha hablado de Fernando Alonso en estas declaraciones recogidas por la web oficial del mundial, considerano positivo el haber tenido a su lado un compañero de equipo tan fuerte como el asturiano. “Me fue muy bien contra Fernando. Sí, los resultados en carrera no fueron los esperados, pero tener un compañero de equipo súper fuerte es un valor bien reconocido en el paddock. Ya ha habido muchos cambios este año y habrá grandes cambios para 2018. Estamos presionando mucho para volver a encaminar al equipo. Y volveremos allí, al estándar de Woking. Definitivamente sé que estoy en el lugar correcto”.