Hamilton: “Lo de tener tres motores el año que viene es una mierda”

El accidente sufrido en la clasificación del Gran Premio de Brasil por parte de Lewis Hamilton le ha abierto los ojos al piloto inglés. ¿Por qué? Porque le permitió salir a la carrera con un motor totalmente nuevo sin tener que preocuparse por su fiabilidad, ya que solamente tendrá que completar una segunda carrera en Abu Dhabi. El resultado fue un piloto exprimiendo al máximo su monoplaza y dando un espectáculo que hacía tiempo que no veíamos. ¿Cuál es el problema entonces? Que la temporada que viene, cuando se reducen a tres los propulsores a utilizar en todo el año -incluso a dos en otros elementos como el MGU-K-, todos los equipos tendrán que correr con el freno de mano echado para evitar penalizaciones.

“En Brasil fue la primera vez que exprimí el motor de verdad. Estuvo muy bien, normalmente siempre andamos gestionando el ritmo. A menudo bajo el ritmo y me siguen diciendo que lo suba, pero siempre digo que no, que ya encontraré otro modo de ganar ritmo. Supongo que todo pasa por miedo a apretar más de la cuenta, como pasó con el motor en Malasia el año pasado. No me gusta la idea de que solo tengamos tres motores el año que viene. Creo que es una mierda. Deberíamos poder tirar mucho más, exigirle más a los motores. Eso es lo que le falta a la Fórmula 1”, ha declarado un Hamilton al que no le falta razón.

Otro de los puntos que ha criticado Hamilton es el aumento del peso mínimo de los monoplazas para la temporada que viene. “Los coches llevan ahora 100 kilos de combustible y el año que viene pesarán casi como un autobús, van a pesar un montón. Pesarán tanto que habrá que frenar antes, los frenos sufrirán mucho más, se incendiarán e irán al límite. Sé que suena negativo, pero lo que queremos es correr rápido, exigirle al coche, poder atacar siempre, en cada vuelta. Por desgracia, eso no sucede habitualmente en nuestro deporte”.

Hamilton piensa, como muchos aficionados, que ver a los mejores pilotos del mundo conduciendo al límite es la verdadera esencia de la Fórmula 1, y es algo que se está perdiendo salvo en las carreras con lluvia. “Si miras a los que han ido los primeros siempre han estado gestionando la carrera, lo que no es excitante para los fans de la Fórmula 1. Por eso las carreras más emocionantes son las que se disputan bajo la lluvia, o las carreras en las que Verstappen u otro piloto ha tenido que ir remontando desde atrás. Esas son las carreras más emocionantes. Y desde luego lo que no hará más emocionantes las carreras es reducir el límite de motores”. Blanco y en botella, que se suele decir.