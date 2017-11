Briatore confía en Alonso: “Le bastaría medio motor para ganar”

Hace tiempo que no forma parte de la caravana de la Fórmula 1, pero su opinión sigue siendo una de las más válidas del mundillo. Hablamos de Flavio Briatore, que ha vuelto a mostrar una vez más su confianza en Fernando Alonso, al que considera capaz de ganar a poco que vuelva a disponer de un monoplaza medianamente competitivo. “A Fernando le bastaría con medio motor para ganar. Sigue siendo el más consistente y fuerte que hay, nunca se relaja. Con suerte, el próximo año”, ha dicho el italiano en la RAI.

Además de alabar a Alonso, Briatore también ha hablado largo y tendido de Ferrari, asunto nacional en Italia gane o pierda. De hecho, para el magnate transalpino, la derrota de los rojos este año a manos de Mercedes tiene nombres y apellidos. Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen son los grandes responsables de que el champagne se haya derramado en las instalaciones de Brackley, y no en Maranello. “Ferrari tiene que gestionar mejor a los pilotos. Cuando Fernando luchaba por el título en mis días, había veces en las que le advertía para que no se volviera loco con los McLaren. Coge los puntos de la tercera plaza, no arriesgues… para ganar un mundial necesitas dos pilotos y Ferrari hoy no los tiene. Con Raikkonen nunca vas a ganar el mundial de constructores. Ferrari tenía la oportunidad de acabar con el sistema Mercedes y no lo ha conseguido. La culpa es de los pilotos, ¿de quién si no? Ellos solos se quedaron fuera en Singapur. Es inútil culpar a Verstappen, podían haber intentado adelantarle más adelante o conformarse con una segunda plaza. El problema es no sumar puntos, y también afecta a la moral del equipo”. Incluso Briatore se permite el lujo de recomendar el que debería ser el próximo piloto rojo. “Que cojan a Verstappen, es un verdadero gladiador”.

Briatore también ha querido dejar claro que se alegra de la victoria de Ferrari en Brasil, pero considera que ésta solamente se produjo porque Hamilton no partió desde las posiciones delanteras de la parrilla tras su accidente del sábado. “Nos alegra la victoria de Ferrari (en Brasil), pero no hay que olvidar que el protagonista estaba fuera porque Hamilton salió del box. Ya vimos cómo fue su remontada”.