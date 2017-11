Carlos Sainz: “Poco a poco voy entendiendo mejor el Renault”

Carrera anodina la de Carlos Sainz en el Gran Premio de Brasil, aunque importante de cara a su aprendizaje con Renault. Así ha valorado el propio piloto español su desempeño en Interlagos, una prueba en la que ha finalizado justo por detrás de su compañero de equipo Nico Hulkenberg y en la que no ha podido sumar puntos, algo que será vital en la carrera final de Abu Dhabi si el equipo francés quiere superar a Toro Rosso en el mundial de constructores, donde están separados por cuatro puntos.

“He tenido que hacer la carrera teniendo que controlar un poco todo, pero estoy contento porque hemos dado 71 vueltas sin problemas, he cogido experiencia y bien, la verdad. Ha sido una pena que me han echado para afuera en la curva dos, pero sabíamos que iba a ser una procesión mas o menos esta salida y podían pasar estas cosas. En la salida, pasé a Hulkenberg casi paso a Alonso, pero después me han echado para fuera, es lo que hay”, admitía un resignado Carlos Sainz, que volvía a incidir poco después en la importancia de seguir acumulando experiencia.

“El ritmo del coche, íbamos los dos coches muy parecidos, a cuatro segundos del de delante casi todo el tiempo y cuando estás ahí el diez y el once y no pasa nada, es lo que hay. Toca seguir aprendiendo, me voy con muchas cosas positivas, es la primera vez que me he empezado a sentir cómodo con el coche y lo he empezado a entender un poco mejor. Ahora hay que ir a Abu Dhabi, probar cosillas y seguir aprendiendo para el año que viene”, aseguró el piloto español.

De esta manera, Carlos Sainz afrontará la carrera final del año en Abu Dhabi dentro de dos semanas con la intención de dar un paso más en su rendimiento, tratando en esta ocasión de superar a un Nico Hulkenberg que ya le está demostrando al madrileño que es un hueso duro de roer. Eso sí, que el madrileño esté tan cerca de él con apenas tres carreras a sus espaldas al volante del Renault es una buena señal. Muy buena, de hecho.