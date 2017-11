Hamilton: “No me propongo batir récords cada año”

El momento de forma de Lewis Hamilton le convierte en candidato a todo. Eso, y Mercedes, claro. Con una normativa de motores que permanecerá invariable hasta finales de 2020, muy mal lo tienen que hacer los alemanes para no aspirar al mundial durante los tres próximos años. Tres posibles títulos más para un Hamilton que podría igualar la brutalidad de Michael Schumacher, los míticos siete mundiales. ¿Piensa en ello el británico? No, al menos según dice de cara a la galería.

“No me propongo batir récords cada año. Tengo un objetivo de mejorar en ciertos aspectos donde creo que podría ser mejor. Me encantan las carreras. Me gusta el hecho de que soy diferente. Amo mis distintas cualidades en comparación con las de otros. Eso no significa que sean mejores o peores. Estoy agradecido por las cualidades y las habilidades que tengo en el coche”, ha dicho Hamilton.

A pesar de que asegura que los récords no le quitan el sueño, el propio Hamilton asegura que el haber batido algunos de ellos empieza a darle cierto vértigo. “Es una locura pensar que he igualado ciertos récords. Cada fin de semana, alguien me dice que me acerco a un nuevo récord, pero seguro que quedan muchos años. Todos sabemos lo excepcional que era Michael Schumacher y sus récords han durado mucho tiempo, y hay uno en particular que va a ser muy difícil de alcanzar”, añade un Hamilton que deja en el aire si se refiere al de mundiales o al de victorias -91 logró el teutón-.

La comparación de los números de Schumacher y Hamilton evidencia que al actual campeón del mundo aún le queda para ni siquiera rondar las plusmarcas vigentes. Pero ojo, porque lo mismo pasaba con el número de ‘pole positions’ y esta temporada las 68 de ‘El Kaiser‘ han pasado a mejor vida. De momento, Hamilton ha ganado 62 carreras, ha subido 116 veces al podio -155 Schumacher-, y ha hecho 38 vueltas rápidas -77 ‘Schumi’-. Complicado, pero no imposible.