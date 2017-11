Carlos Sainz no quiere saber nada de Red Bull: “No me interesan los rumores”

Aunque vista de amarillo, Carlos Sainz sigue siendo piloto Red Bull. Eso es lo que pone en su contrato. Si a esto unimos que Daniel Ricciardo queda libre a finales de 2018, los rumores acerca de una hipotética vuelta del español a su antigua estructura, esta vez para pilotar en el equipo ‘A’, se están disparando. No obstante, Sainz se mantiene tranquilo, asegurando que no quiere saber nada de los austriacos en unas declaraciones recogidas por Efe. “Todo lo que sea 2019 y rumores de Red Bull ahora mismo no me interesan. Me siento muy bien en Renault. Me han hecho sentirme en casa desde el día cero, me han ayudado a adaptarme al equipo y al coche muy rápido. Todo ello sumado a las ganas que tenía de llegar al equipo y las ganas de ir hacia adelante”.

La motivación de Sainz como piloto de Renault va además en aumento, y es que el piloto es consciente de que tiene entre manos un monoplaza que es capaz de entrar entre los diez primeros sin necesidad de ayudas externas como la lluvia, que podría no obstante aparecer en el GP de Brasil de este fin de semana. “Tengo muchas ganas después de las dos primeras carreras de adaptación al equipo. Seguimos adaptándonos, seguimos aprendiendo muchas cosas del coche y llegamos a un circuito que nos debería de ir bien. El equipo está para estar en el ‘top ten’ sin necesidad de lluvia, pero la lluvia me gusta, me divierto mucho cuando se corre con lluvia, pero aunque no llueva vamos a ir a por todas”.

Lo que espera Sainz es tener en Interlagos una carrera sin problemas, algo de lo que no escapó en el Gran Premio de México, que tuvo que abandonar. “En México hubo problemillas, no los llamaría problemas. Simplemente son problemas de adaptación, de experiencia de cómo reacciona el coche a diferente diferentes situaciones en carrera”.