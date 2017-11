McLaren se viene arriba: “En 2018 estaremos peleando con Mercedes, Ferrari y Red Bull”

La temporada 2018 es esperada como agua de mayo en McLaren. La llegada de Renault como motorista hace albergar esperanzas a los británicos de reverdecer viejos laureles. Quieren pelear por el título después de tres años arrastrándose por los circuitos. ¿No es un salto demasiado grande? No, al menos según afirma Eric Boullier, jefe de equipo de los de Woking. “Estaremos peleando con Mercedes, Ferrari y Red Bull al 100%”.

Este nivel de confianza se basa en los datos que tienen en McLaren acerca de su coche, que consideran que al menos es tan bueno como los punteros. Si a eso le sumas el motor Renault, el resultado debería ser un monoplaza muy competitivo. Eso es lo que espera también el CEO de McLaren, Zak Brown, que se compara con los energéticos en declaraciones recogidas por Autosport. “En algunas pistas somos un poco mejores que Red Bull y en otras peores. Ellos han ganado un par de carreras, por lo que somos moderadamente optimistas. Tenemos una risa nerviosa, estamos emocionados”.

Otra de las claves para mostrar esta confianza en el proyecto la tenemos en las mejoras que ha ido introduciendo McLaren esta temporada en la parte del chasis, las cuales han funcionado prácticamente siempre. “Casi todo lo que hemos desarrollado durante el año en la fábrica funciona en el coche, por lo que tenemos una alta tasa de éxito. El chasis ha ido mejorando cada vez más”, prosigue Brown.

No obstante, existen ciertos cambios aerodinámicos en la normativa de cara a la temporada que viene que podrían afectar al rendimiento de los monoplazas, especialmente en la zaga de los mismos y, sobre todo, con la aparición del famoso Halo. “No habrá T-Wing -el alerón que utilizan los equipos sobre la llamada ‘aleta de tiburón’-, ni ‘monkey seat’ -otro pequeño apoyo aerodinámico situado sobre el difusor trasero-, lo que dejará una parte trasera del coche muy limpia y lo hará un poco más duro. Además hay que sumar el Halo, que será un desastre en términos de aerodinámica. Habrá mucho trabajo que hacer, pero confío en el equipo y en lo que logramos estos tres años. No hay ninguna razón por la que no podamos seguir creciendo”. Ojalá sea así.