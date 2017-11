Zak Brown revela cómo se gestó la participación de Fernando Alonso en Daytona

Un animal de las carreras. Así define en la actualidad Zak Brown, CEO de McLaren, a Fernando Alonso, su máximo activo en lo que a pilotos se refiere. Y es que solamente así puede entenderse que un piloto como el español, sin nada que demostrar y con la vida totalmente resuelta, no pare de buscar desafíos al volante aunque estos vengan de fuera de la Fórmula 1. Ya lo demostró el año pasado con las 500 Millas de Indianápolis, y en esta ocasión lo hará en enero de 2018 tomando parte en las 24 horas de Daytona.

La llegada de Alonso a Daytona se gestó, tal y como cuenta el propio Brown, en una centa en la que ambos compartieron mantel con Luís García Abad, representante del piloto. Allí, Fernando soltó la bomba. “Estaba en ese momento con Alonso y con Luis García Abad, su representante, y Fernando dijo: ‘Quiero competir en Daytona’. ¡Me he acostumbrado a que diga estas cosas después de lo de Indy! Me giré a Luis y le pregunté si Fernando iba en serio. Él me lo dijo claro: ‘¡Y tanto!’. No pregunté dos veces. Hemos creado a un monstruo de las carreras”.

La participación de Fernando Alonso en Daytona va a servir como perfecta preparación para su gran objetivo, que no es otro que el de tomar parte en las 24 horas de Le Mans, ya sea esta temporada o en otra. Además, todo se facilita cuando el propio Zak Brown es propietario del equipo United Autosports, que tiene representación tanto en la prueba americana como en Le Mans, donde ya ha participado en la categoría LPM2.

Esta historia no ha hecho sino demostrarle a Zak Brown que Alonso, además de ser un apasionado de las carreras, es un tipo de lo más reflexivo, afirmando que toda idea que acaba saliendo de su ser es fruto de un extenso tiempo de reflexión. “Claramente tiene interés en Le Mans y quiere volver a Indianápolis. Me sorprendió lo convencido que está con Daytona, pero más me llama la atención la forma en que Fernando trabaja. Primero se lo piensa un tiempo y después decide. Está claro que se lo ha pensado más de lo que anticipé cuando dijo que quería competir en Daytona”.