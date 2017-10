Hamilton no se olvida de Rosberg: “Podría ir a lo fácil y retirarme como él, pero creo que hay más por llegar”

El final del año 2016 hizo mella en Lewis Hamilton. La derrota a manos de su compañero de equipo Nico Rosberg hizo que el británico se centrase más que nunca en la presente temporada, que le ha llevado a su cuarto título mundial. Sin embargo, perderlo en la última cita del año pasado frente al piloto germano le ha marcado. Si no, solamente hay que escuchar sus declaraciones posteriores al triunfo del domingo, en la que mentaba a Rosberg acusándole de coger el camino más fácil una vez logrado el objetivo.

“Obviamente podría ir a lo fácil, como hizo Rosberg, y retirarme con este cuarto título, pero creo que hay más en mí, más por llegar, más retos y momentos más duros por delante y me gustar eso, me encanta”, ha dicho un Lewis Hamilton que parece tener cuerda para rato.

La de Rosberg no es la única china que tenía Hamilton en el zapato. Otra bien molesta le lleva perturbando desde su más tierna infancia, y es que no ha dudado en afirmar que le gustaría ver ahora mismo la cara de sus profesores de la infancia, que le decían que jamás llegaría a ser alguien en la vida. “Los profesores me decían que nunca iba a lograr nada. Me pregunto qué dirán cuando vean las noticias. Espero que esto sea un testimonio de que las cosas se pueden hacer desde la nada. No hay que rendirse”.

Lo cierto es que Hamilton ha demostrado sobradamente ser uno de los pilotos más importantes que jamás haya dado la Fórmula 1, especialmente cuando se centra en las carreras. La combinación de talento y trabajo le hacen invencible, incluso en una temporada como éste en la que no siempre ha contado con el mejor monoplaza a su disposición.