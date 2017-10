Sebastian Vettel reconoce su derrota: “Lewis fue el mejor, lo merece”

Venció en la primera carrera del mundial y en muchas otras ha tenido el coche más rápido, pero aún así Sebastian Vettel dijo ayer adiós a cualquier posibilidad de ser campeón del mundo esta temporada. Los fallos propios, los de su equipo y un Lewis Hamilton imperial hacen que Ferrari tenga que esperar, como mínimo, un año más para obtener un triunfo que se resiste ya desde hace demasiados años.

A pesar de lo duro del momento, Vettel ha tenido palabras de elogio para Lewis Hamilton, reconociendo que tanto él como Mercedes han realizado un mejor trabajo. “Obviamente, estoy decaído. Es duro cruzar la meta y darte cuenta de que ya no volverás a estar en la lucha. Lo demás no importa, pasase lo que pasase hoy, es el día de Lewis. Ha sido coronado como campeón del mundo y lo merece. Por encima de todo, fue el mejor e hizo el mejor trabajo. Me hubiera encantado estar arriba con él, pero es su día, es su año y lo merece”.

Aún quedan dos carreras este año en las que seguro que Vettel tratará de añadir otro triunfo a los cuatro que ya luce este año, pero lo cierto es que la atención del germano, así como de Ferrari, se centrará desde ahora en una temporada 2018 en la que esperan acabar ganando. “Para nosotros, nos queda lo que nos queda. Es decepcionante. El próximo año será una historia diferente, ya que todos comenzamos de nuevo, pero en este momento hay que dar crédito al mejor y éste ha sido Hamilton este año. No le tengo miedo. Me gusta correr contra él. Obviamente, me gustaría algo más pero fueron mejores”, finalizaba Vettel tras acabar en cuarto lugar la carrera de México.