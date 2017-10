Sainz explica su abandono en México: “Nos hemos retirado por precaución”

La carrera de Carlos Sainz en el Gran Premio de México tras la caótica primera vuelta pintaba más que bien. El toque entre Verstappen, Hamilton y Vettel, que acabó mandando a los dos últimos a boxes para reparar los desperfectos de sus monoplazas, permitió al madrileño colocarse en quinto lugar, justo tras su compañero. Sin embargo, desde entonces los problemas se han ido sucediendo en el Renault de nuestro piloto, obligándole a abandonar a pocas vueltas del final cuando estaba hundido en las posiciones más retrasadas.

Sainz ha explicado su abandono asegurando que notaba cosas raras en su coche, reconociendo que existieron problemas en los sensores de temperatura, lo que les obligó a detenerse por precaución evitando una más que segura avería. “Ha sido na pena porque salimos muy bien, remontamos posiciones y estábamos ante una buena oportunidad de conseguir muchos puntos, pero después de las primeras vueltas notaba algo raro en el coche y ya finalmente hemos tenido que parar por problemas de temperatura”.

Además de las causas de este abandono, Sainz ha confirmado que tuvo muchos problemas durante la carrera, pues las sensaciones que transmitía el coche no eran las mejores, llegando incluso a desplazarse hacia un lado en las rectas del trazado mexicano. “Iba quinto creo y he perdido el coche en la curva cinco, lo notaba muy raro, había muchas suciedad en la pista y no hemos ido nada bien. Creo que hemos tenido todo varios problemas hoy, finalmente nos hemos retirado por precaución por que el coche se iba hacia un lado en las rectas”.

Ahora Sainz mira con optimismo las dos carreras que quedan, en Brasil y Abu Dhabi, donde tratará de volver a la senda de los puntos, tal y como hizo en el Gran Premio de Estados Unidos. “Tenemos buenas oportunidades, el coche en clasificación puede pasar a la Q3 y hay que seguir apretando”.