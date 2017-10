Juan Pablo Montoya: “Si Alonso tiene un buen coche, estará delante”

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya fue uno de los invitados ilustres que tuvo el Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana, lo que aprovecharon nuestros colegas de As para charlar un rato con él. Hispano hablante como es, el colombiano sigue muy de cerca las evoluciones de los nuestros, especialmente de un Fernando Alonso con el que compartió año de debut en el Gran Circo -2001-.

La permanencia de Fernando Alonso en McLaren es bien vista por parte de Montoya, que opina que si el equipo británico hace un buen coche, veremos al bicampeón peleando en las posiciones delanteras. ¿Tanto como para alzarse con su tercer mundial? Eso ya es más complicado de pronosticar. “Creo que es una buena decisión, Fernando necesitaba un cambio pero a la vez cierta estabilidad y es lo que consigue con McLaren Renault. El equipo está volcado con él y eso es muy importante, sentir la confianza de los que están contigo, de tu equipo, y Alonso la tiene, lógicamente. Es difícil saber si ganará el tercer título, depende de hasta qué punto sean capaces de hacer un buen coche. A partir de que termine este mundial todo empieza de alguna manera de cero y veremos de qué son capaces en McLaren. Eso sí, si Fernando tiene buen coche estará delante, claro”.

Con Sainz jamás coincidió Montoya sobre la pista, cosas de la edad. Sin embargo, el ex de Williams y McLaren no es ajeno al talento del español, algo que ha quedado demostrado una vez más con su excelente debut al volante de un Renault. “Realmente estoy impresionado con lo que ha hecho. No es nada fácil llegar con un monoplaza diferente, sin probarlo y estar ahí, sin errores y mostrándose competitivo. La verdad es que es realmente bueno. Creo que a veces no se es justo con algunos de los pilotos que hay en el programa de Red Bull. Carlos ganaba a Kvyat y se decía que quizá el ruso no era muy bueno, pero quizá lo que pasa es que Sainz ha hecho un gran trabajo. Le hemos visto con otro coche y ha demostrado lo que vale ya a la primera”, finalizaba Montoya.