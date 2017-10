Max Verstappen estalla tras su sanción: “Ha sido muy raro, simplemente es un comisario idiota”

Fue, probablemente, el momento más impresionante del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. A pocas curvas del final de la carrera, Max Verstappen adelantaba en un impresionante interior a Kimi Raikkonen para consumar una remontada de campeonato, desde la decimosexta plaza hasta el podio. Sin embargo, el holandés recortó por el interior de la curva para pasar al blando veterano de Ferrari y resultó sancionado con cinco segundos de penalización, lo que le dejó sin cajón.

Esta penalización ha hecho que Verstappen estallase ante los medios, considerando que fue muy rara y llegando incluso a insultar al comisario responsable de la sanción. “No está bien tener esta sanción y creo que los aficionados no lo han entendido. No se puede hacer nada. Todo el mundo se ha salido de la pista y ha hecho lo mismo. En la última vuelta estamos luchando por posición, haces lo mismo y te dan una sanción. Es muy raro, todo ha sido muy raro. Lo peor es que quitas a alguien del podio. Creo que lo puedes decir después, eso es mejor para todo el mundo. Ahora queda de mierda y lo siento si digo palabrotas. Es su decisión y no puedes apelar. Todo el mundo se ha salido de pista sin sanción. Cuando yo luchaba con Bottas, él se ha salido. Le he tenido que adelantar y no le han penalizado. Simplemente es un comisario idiota que está ahí y toma las decisiones contra mí. También en México el año pasado. Ahora una sanción de cinco segundos y un punto, ¿por qué?”.

Parte de razón no le falta a Verstappen, pues fueron varios los pilotos que utilizaron los exteriores de la pista en algún momento dado de la carrera. Sin embargo, la diferencia es que en todos los casos, los posibles infractores pisaban las escapatorias por la parte exterior del trazado, mientras que Max Verstappen adelantó por el interior del mismo, recortando metros respecto a la trazada correcta. Es cierto que no es plato de buen gusto que a alguien le quiten el trabajo realizado en la pista con una sanción, pero mucho nos tememos que en esta ocasión los jueces tienen razón. Por mucho que afecta al espectáculo.