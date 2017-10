Alonso reniega de nuevo de Vettel: “Estoy contento por Lewis, era raro ver a ‘Seb’ con cuatro títulos y a él con tres”

Que a Fernando Alonso nunca le ha caído bien Sebastian Vettel no es ningún secreto. Quizás sea por haber perdido dos mundiales en el último momento ante el alemán, o porque realmente le considera un rival de menor categoría a pesar de doblarle en entorchados. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí se ve es que el asturiano le manda puntillosos recaditos al ahora piloto de Ferrari cada vez que puede. El último de ellos llegar cuando el mundial de esta temporada está casi decidido a favor de Lewis Hamilton. Alonso cree que el cuarto entorchado del británico hace que se haga justicia entre éste y Vettel, pues que ambos compartan lugar en esta clasificación de campeones es lo lógico.

“De alguna manera estoy contento de que Lewis obtenga su cuarto título. Era extraño ver a Vettel con cuatro y tres para Hamilton, ahora hay mucha más lógica”, ha dicho un Alonso que además afirma que no siente nada especial al ver una pelea tan cerrada como la que este año han tenido Hamilton y Vettel. “No tienes ningún sentimiento especial cuando no estás peleando. Cuando peleaba por el campeonato y al final veías que Sebastian ganaba, tal vez duela a veces porque quizá sientes que te lo merecías más o tenías esta posibilidad aquí y allá, pero ahora no es mi batalla”.

Lo que se resiste a juzgar Alonso es si Hamilton es el mejor piloto del mundo en la actualidad. Cuestionado directamente por ello, el piloto español fue bastante tibio en su respuesta. ““Creo que Lewis ha tenido una mejor carrera en las carreras”. Y es que a nadie se le escapa que Alonso comparte una característica común con todos los campeones del mundo. Él también piensa en sí mismo como el mejor del mundo. ¿Podrá demostrarlo con algún mundial más antes de abandonar definitivamente el Gran Circo? Quién sabe…