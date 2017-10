Raikkonen: “Aún puedo ganar carreras y luchar por el campeonato”

Desde que volvió a Ferrari en 2014, Kimi Raikkonen no ha sido capaz de ganar una sola carrera. De hecho, en su palmarés solamente se han añadido algunos podios esporádicos. Solamente en 2016 estuvo más o menos a la altura de su compañero de equipo, aunque más bien esto sucedió por el flojo desempeño de Vettel que por sus aciertos. Teniendo todo esto en cuenta, ¿puede el piloto finlandés volver a ser el que era?

Raikkonen no tienen duda de que, a sus 38 años recién cumplidos, todavía tiene el potencial necesario para hacerse con el que sería su segundo título mundial. “Todavía tengo la sensación de que puedo ganar carreras y luchar por el campeonato”, asegura en La Gazzetta dello Sport. No obstante, ‘Iceman‘ sabe que la retirada está cerca, y ya tiene algunas ideas para ocupar su tiempo una vez se haya jubilado. “Normalmente no tengo planes siquiera para la semana que viene. Tal vez después haga rallys por diversión. El pilotaje y la competencia son las única razones por las que sigo en Fórmula 1”.

Precisamente será en la Fórmula 1 donde tengamos oportunidad de ver de nuevo a Raikkonen en 2018, tras haber sido renovado hace unos meses. Para la nueva temporada, el finlandés es bastante optimista, considerando que Ferrari avanza, ahora sí, en la dirección correcta. “Por supuesto que nos gustaría un doblete en cada carrera. Pero el éxito depende de muchas cosas y también de los oponentes. Este año fuimos en la dirección correcta, haciendo un buen trabajo durante el invierno y estoy seguro de que seremos a un más fuertes el próximo año”.

La temporada 2018 será además la cuarta consecutiva en la que Raikkonen comparta equipo con Sebastian Vettel, al que considera uno de los pocos amigos de verdad que tiene en el ‘paddock’. “Tenemos una buena relación y eso nos ayuda a afrontar los problemas y resolverlos juntos por el beneficio del equipo. Nos conocimos casi tan pronto como llegó a la Fórmula 1 y nos hicimos amigos, pero, por supuesto, en el circuito queremos vencernos”.