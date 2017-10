“McLaren y Honda teníamos diferencias irreconciliables”

La ruptura de McLaren y Honda ha provocado muchos alivios en Woking. Uno de ellos es el de Mansour Ojjeh, propietario del 25% de las acciones de la marca -no solo del equipo de Fórmula 1-. Éste ha asegurado que el proceso de separación entre ambas entidades ha sido duro, pero inevitable, y es que ya había diferencias totalmente irreconciliables entre las dos. “Ha sido duro y, para ellos, también. No creo que fuera falta de esfuerzo por ninguna de las partes, simplemente no funcionó. Obviamente no fue bueno para ellos, ni para nosotros”, ha dicho en GP Gazette.

No obstante, Mansour Ojjeh le desea lo mejor a Honda de cara al futuro, considerando que la decisión de separarse de McLaren será la que haga que ambas entidades mejoren sus prestaciones de cara al futuro. “Espero que funcione para ellos y espero que lo haga también para nosotros. Que no se olvide esto, podríamos ser grandes rivales. Estoy contento de que se queden en el deporte pero, a veces, las cosas simplemente no funcionan entre socios, son como las diferencias irreconciliables en un matrimonio o algo así. Creo que es la decisión correcta que cada uno vaya por su lado pero, como equipo, tenemos ganas de un cambio”.

La nueva e ilusionante etapa que se abre ahora para McLaren tendrá un gran protagonista, Renault, que según esperan en Woking serán los grandes responsables de devolver al equipo a las posiciones que nunca debió abandonar. “Es una motivación diferente, tenemos una referencia para compararnos, así que eso hace de la situación un reto mayor. Si quieres estar al nivel de esa referencia o mejor, tenemos que asegurarnos de que lo hacemos bien, así que tenemos ganas de afrontar este nuevo reto. Lo que vaya a pasar el próximo año, nunca se sabe. El año siguiente es el año siguiente. Vamos a tener tres motores por temporada, vamos a tener que trabajar en la fiabilidad. Hay muchas cosas que cambian. Estamos comprometidos con Renault, queremos ser grandes socios. Creo que nos miran por lo que representamos y han sido un fabricante de Fórmula 1 durante mucho tiempo.No olvides lo que hicieron en los años del turbo. Me acuerdo porque yo era su rival. Llevan aquí mucho tiempo. Estamos muy contentos y creo que están satisfechos de estar con nosotros, lo que es importante. Ambos nos queremos el uno al otro, es estupendo. Tenemos que poner esto en marcha”.