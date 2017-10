Button: “Hamilton y Senna son los más rápidos y Alonso, el más completo”

Fernando Alonso no es el único piloto de Fórmula 1 que se va a lanzar a la aventura de sacar su autobiografía. Jenson Button va a hacer lo propio, y bastante antes que el asturiano. Desde mañana mismo estará a la venta ‘Life to the Limit: My Autobiography’, donde el piloto británico nos contará con pelos y señales lo que dieron de sí sus 18 temporadas en el Gran Circo, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Algunos fragmentos de esta autobiografía han sido revelados por la BBC. Por ejemplo, sabemos que Button tiene en muy alta estima a Fernando Alonso, al que considera el rival más duro que jamás ha tenido. “Yo diría que a lo largo de los años, Fernando ha sido uno de los competidores más duros a los que me he enfrentado, si no el que más, tanto como compañero como rival”.

Habiendo compartido equipo tanto con Alonso como con Hamilton, la comparación de la que son dos de las máximas estrellas que ha tenido jamás la Fórmula 1 era inevitable. Button se decanta por su compatriota en términos de velocidad pura, situándole incluso a la altura de Ayrton Senna, aunque considera a Fernando Alonso más completo. “Hamilton es increíblemente rápido y puede sacarse una vuelta de la manga fácilmente. Él y Senna son los dos hombres más rápidos a una vuelta, tal vez, de siempre, pero Fernando es el piloto más redondo. Sabía, incluso si lo superaba en clasificación, que sería difícil de ganarle”.

Pasando al plano personal, Button también se refiere a Alonso y Hamilton en términos muy dispares, considerando al español muy accesible y al actual piloto de Mercedes poco menos que un ‘bicho raro’. “Alonso es agradable, muy afable y accesible, pero es un competidor muy fuerte que hará cualquier cosa por vencerte. Hamilton, por su parte, es brillante, pero a la vez impredecible. Nunca fuimos amigos. Nuestra rivalidad era real, cuando pasábamos tiempo juntos había silencios torpes e incómodos, y muchas veces pensaba: ¿qué digo ahora?”