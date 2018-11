En Italia relacionan a Isco con la Juve y el City

Son varios los clubes europeos pendientes de la situación de Isco Alarcón en el Real Madrid, quien desde la llegada de Solari ha perdido protagonismo en el conjunto blanco Juventus y Manchester City son los principales clubes interesados en el centrocampista español

La decisión de Santiago Solari de dejar en la grada a Isco en el trascendental partido de Champions ante la Roma fue la punta del iceberg de la situación entre ambos. Técnico y jugador no se llevan bien y ello se está palpando en el escaso protagonismo del de Arroyo de la Miel desde la llegada del argentino al banquillo blanco. Con las cosas mal en casa, a Isco le han salido varias novias en Europa.

No llega ni a 90 minutos el tiempo que ha estado Isco Alarcón sobre el terreno de juego desde la llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid. Con Lopetegui fuera, el malagueño ha perdido a su máximo defensor. Isco no ha sido titular en ninguno de los seis partidos que lleva el argentino al frente del conjunto blanco, cayéndose incluso de la convocatoria ante la Roma. El famoso “¿Para qué me sacas con un 3-0?”, podría haberse repetido y es que la salida del 22 blanco se ha producido en varias ocasiones con el partido ya decidido.

El centrocampista blanco es uno de los jugadores más deseados en Europa, pero hasta ahora su presencia en el Santiago Bernabéu era fundamental por lo que no se escuchaban ninguna de las numerosas ofertas que llegaban preguntando por el malagueño. Sin embargo, la mala relación con Solari podría abrir un nuevo escenario y que Isco se planteara un cambio de aires.

Italia o Inglaterra, posibles destinos

Según Mediaset Sport Italia, Isco sigue siendo uno de los objetivos pretendidos por el entrenador de la Juventus de Turín, Massimilliano Allegri. Un interés del que ya se habló hace un par de temporadas. Al técnico italiano le encanta su juego y su capacidad de desequilibrar, como ha declarado en alguna rueda de prensa en el pasado.

No obstante, el mismo medio sitúa como favorito a otro equipo en la carrera por pescar a Isco Alarcón, ahora que las cosas no van bien para el malagueño en Chamartín: el Manchester City, de Pep Guardiola. No es la primera vez que se relaciona al equipo citizen con el centrocampista, pues ya hubo cantos de sirena desde la ciudad inglesa con Pellegrini en el banquillo del Etihad Stadium.