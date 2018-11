Guardiola se adelanta y le ‘roba’ al Barcelona a De Jong

El Manchester City de Pep Guardiola está a punto de ‘robarle’ al Barcelona a Frenkie de Jong. Según publica el diario Mirror, el equipo inglés tiene casi cerrado el acuerdo con el Ajax para fichar al holandés por 67 millones de euros. El centrocampista de 21 años era objeto de deseo de varios de los grandes equipos de Europa. Además del cuadro azulgrana, el Tottenham también estaba metido en la pelea por firmar al joven jugador.

De hecho el equipo que dirige el Txingurri Valverde tenían apalabrados tanto a De Jong como a De Light en verano, pero finalmente Guardiola y su equipo les han pasado por la derecha y han conseguido cerrar la incorporación de De Jong. Desde el Barça le veían como el recambio de futuro para Sergio Busquets, que no ha comenzado muy bien la temporada y físicamente tampoco está a su mejor nivel.

El técnico español del Manchester City veía en él al sustituto ideal para Fernandinho, que en mayo cumplirá 34 años. Además, De Jong es un jugador perfecto para el estilo de juego que le gusta a Guardiola, mueve bien el balón con rapidez y es muy preciso. Según Mirror tanto Barça como Tottenham han aceptado que el conjunto británico se haya llevado el gato el agua en esta carrera de fondo por el fichaje de una de las grandes promesas del futbolista holandés.

El representante del futbolista, Ali Dursun, fue preguntado por la noticia y no lo desmintió y envía a los interesados a contactar con el director deportivo del Ajax para conocer el estado del fichaje: “No puedo confirmar ni negar esto. Deberías preguntarle a Marc Overmars. Les envío a todos los clubes que me contacten a él”. Lo cierto es que De Jong está considerado como uno de los grandes jugadores del futuro y hasta el Real Madrid había mostrado algo de interés en este jugador.