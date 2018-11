Real Madrid y Atlético insisten por Cavani

Cavani acaba contrato en 2020 y no existen conversaciones con el PSG para renovar El uruguayo podría salir por unos 60 millones de euros del club parisino, que tiene su relevo más que garantizado con Mbappé

Edinson Cavani tiene contrato con el PSG hasta 2020 y en Francia aseguran que no existen conversaciones entre el club francés y el delantero uruguayo para una hipotética renovación, por lo que su futuro está en el aire. Además, Radio Montecarlo va más allá y asegura que el Real Madrid y el Atlético de Madrid siguen preguntando por el ariete charrúa y están interesados en él incluso para el mercado de invierno en el caso de que pueda ser traspasado por una cantidad razonable.

Cavani sigue siendo titular en el PSG salvo cuando está lesionado, como ocurre en estos momentos, pero ve como su protagonismo se ha reducido de manera considerable en los últimos tiempos, sobre todo desde la llegada de Neymar y Mbappé, las dos grandes estrellas del conjunto galo en estos momentos. Sabe que ha pasado de ser cabeza de ratón a cola de león, y empieza a plantearse una salida del PSG, sobre todo porque la entidad parisina no se ha puesto en contacto con él ni con su representante para ampliar esa vinculación.

No parece que tenga demasiada prisa el PSG por renovar a Cavani. De hecho, cumplen contrato en 2019 Rabiot y Aréola y todavía no han sido renovados, por lo que son casos que urgen más que el del uruguayo. El delantero charrúa ya habría sondeado a la entidad para pedir un traspaso en verano, pero Al Khelaifi se negó en rotundo, no quiso perder al mejor delantero centro puro que tiene en sus filas.

Sin embargo, según RMC, el Real Madrid y el Atlético de Madrid están insistiendo por Cavani y todo puede pasar. Tal y como asegura este medio, si algún club llega a los 60 millones de euros, el PSG podría dejar escapar al ariete de 32 años, aunque esas cantidades todavía no se han manejado.