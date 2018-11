En Inglaterra aseguran que Pochettino ha rechazado una oferta del Real Madrid de 17 millones

Según el diario inglés 'The Sun', Mauricio Pochettino habría rechazado una oferta del Real Madrid de 17 millones de euros por temporada

Según el diario inglés The Sun, Mauricio Pochettino habría rechazado abandonar el Tottenham para aterrizar en el Santiago Bernabéu como nuevo entrenador del Real Madrid, pese a que el club blanco le hubiera propuesto cobrar unos 17 millones de euros por temporada.

Mauricio Pochettino sigue siendo el favorito en la cúpula blanca para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu. Fue el elegido para cubrir el hueco que dejó Zinedine Zidane, pero entonces la operación fue imposible debido a que apenas unos días antes de que el técnico galo anunciara su salida, el hispanoargentino acababa de renovar con el Tottenham.

El presidente de los Spurs, Daniel Levy, se negó a negociar con el conjunto blanco, pues veía en Pochettino un pilar insustituible y su continuidad fue fundamental para prolongar también los contratos de otras piezas importantes del Tottenham: Dele Alli y Harry Kane. Especialmente en un verano en que la puerta de entrada a nuevos fichajes estaba cerrada, siendo el asunto de las obras de su nuevo estadio la principal razón.

La destitución de Julen Lopetegui después de la crisis de resultados y de juego del Real Madrid ha hecho que el nombre de Mauricio Pochettino vuelva a sonar para el banquillo blanco. Además, el propio técnico spur ha reconocido sentirse algo disgustado por la falta de fichajes y la demora en la inauguración del estadio, lo que ha generado cierto optimismo en los despachos de Concha Espina.

17 millones por temporada

Aunque las cosas no están yendo del todo como esperaba el ex del Espanyol, Pochettino habría tranquilizado a Levy asegurándole su continuidad lo que queda de temporada incluso habiendo recibido una oferta del Real Madrid de unos 17 millones de euros por temporada, según la información que publica este martes el diario inglés The Sun.

La situación de incertidumbre por la que pasa el conjunto blanco habría sido la razón, según la citada información, para rechazar la oferta de ser entrenador del Real Madrid, aunque las cosas podrían cambiar a partir del próximo verano.

El Tottenham busca la supervivencia en Champions esta noche ante el PSV en Wembley. Los Spurs tan sólo llevan un punto en la competición europea tras tres partidos. Por otro lado, Santiago Solari, tendrá el miércoles una prueba fundamental ante el Viktoria Plzen para ganarse la continuidad como entrenador del primer equipo. Todo lo que no sea ganar complicaría las cosas en Europa a los blancos y al propio argentino.