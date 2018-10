El Madrid no se olvida de Pochettino

Mauricio Pochettino ha reconocido sentirse "decepcionado" por la falta de fichajes del pasado verano y la cuestión del estadio, cuya inauguración sigue retrasándose En Inglaterra, el diario 'The Sun' apunta que el Real Madrid volverá a por Mauricio Pochettino, y que esas sensaciones del técnico Spur podrían llevarle a tomar la decisión de salir del Tottenham

En Inglaterra apuntan que el Real Madrid confía en hacerse con Mauricio Pochettino en las próximas semanas para que se haga cargo de manera definitiva del banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico del Tottenham ha reconocido no sentirse satisfecho últimamente y por ello podría ver bien ahora un cambio de aires rumbo a la capital española.

Una vez confirmado el despido de Julen Lopetegui y la elección de Santiago Solari como enternador interino, en Concha Espina se trabaja concienzudamente para encontrar en los próximos días el mejor candidato para ocupara el banquillo del Santiago Bernabéu.

Los jugadores paralizaron la llegada de Antonio Conte al no compartir sus métodos de trabajo, además de las pretensiones económicas a las que aspiraba el técnico italiano, que también han jugado en contra de su fichaje. Así las cosas, en Inglaterra apuntan que el Real Madrid aún no se habría dado por vencido con Mauricio Pochettino, principal candidato al banquillo el pasado verano y que aún sigue estando entre los favoritos de Florentino Pérez.

Según el diario The Sun, representantes de la entidad madridista se reunieron con el entorno del entrenador del Tottenham y los informes que trajeron de vuelta fueron favorables a una posible llegada del técnico hispanoargentino a Chamartín.

“Me siento decepcionado”

Las últimas declaraciones de Mauricio Pochettino en rueda de prensa confesando que se siente “decepcionado” habrían alentado al Real Madrid a hacer un nuevo intento de fichar al entrenador de los spurs. Pochettino se siente decepcionado con la cuestión del estadio que no termina de estar listo, así como la falta de fichajes – la última incorporación al Tottenham fue Lucas Moura en el pasado mercado invernal-, unas sensaciones negativas que se plasman en la reciente derrota ante el City de Guardiola (0-1) y la mala temporada en Champions, con un solo punto tras tres partidos.

“Estoy decepcionado de que todavía estamos esperando el nuevo estadio cuando la expectativa era estar allí al comienzo de la temporada”, comentó Pochettino en la rueda de prensa previa al encuentro contra el City. “No sé, muchas cosas sucedieron en el verano, muchas cosas que me hacen no estar en mi mejor humor”, reconocía el técnico, ex del Espanyol. Unas sensaciones que tal vez podrían llevarle, ahora sí, a aceptar ser el entrenador del Real Madrid.