La Juventus, pendiente de De Gea

El Manchester United no logra convencer a David De Gea para alargar su contrato que finaliza en junio de 2019 El PSG está atento a la situación del portero de la Roja, pero ahora también la Juventus de Turín parece interesada en De Gea

La Juventus de Turín está interesada en David De Gea. El guardameta del Manchester United sigue sin llegar a ningún acuerdo de renovación con el club inglés, pese a que éstos se han puesto como objetivo prioritario retener al que consideran el mejor jugador de la plantilla de los red devils. El club italiano apela a las buenas relaciones que mantiene con el agente de De Gea, Jorge Mendes, para tratar de atraer al proyecto bianconero al guardameta de la Roja.

“David De Gea jugó el martes contra su próximo equipo”, señaló una fuente del Manchester United, según revela el diario inglés The Sun respecto al partido de la fase de grupos entre el conjunto de José Mourinho y la Juventus de Turín (0-1). Los italianos se llevaron la victoria de Old Trafford gracias a un tanto de Paulo Dybala, en una noche en la que De Gea fue protagonista tras atajar dos disparos muy peligrosos de Cristiano Ronaldo.

El hecho de que el guardameta de los red devils no haya dado ningún paso para renovar su contrato con el United está generando cierto nerviosismo en Manchester, con varios clubes pendientes de su situación. El París Saint Germain parecía el más interesado en hacerse con él, pero en los últimos días se está hablando mucho de otro candidato, la Juventus de Turín.

Conexión Jorge Mendes

El agente de David De Gea es Jorge Mendes. Las relaciones del representante portugués con la Juventus de Turín se han reforzado a raíz del fichaje de Cancelo, pero sobre todo de Cristiano Ronaldo, ambos jugadores de la cartera de Mendes y recién aterrizados en Turín. La presencia de CR7 en la Vecchia Signora hace muy atractivo el proyecto bianconero para muchos jugadores, incluido el propio De Gea.

Según el diario The Sun, el guardameta es conocedor del interés de la Juve y no le parece nada mal la idea de jugar en Turín. Una situación que pone bastante nerviosos a los directivos del United que no quieren que el conjunto transalpino se lleve gratis a su mejor activo en una operación que les recuerda a la vivida con Paul Pogba en el pasado y por el que tuvieron que desenfundar más de 100 millones para repescarlo.