En Portugal aseguran que el Real Madrid se fija en Alex Telles por si se marcha Marcelo

En Portugal aseguran que el entorno de Alex Telles estaría encantado con la posibilidad de que fiche por el Real Madrid

Hace unos días saltaba la noticia de que Marcelo quería abandonar el Real Madrid para irse a la Juventus con Cristiano. En Italia llevan tiempo afirmando esta idea, mientras el futbolista se mantiene en silencio y no se pronuncia sobre su futuro. Ahora, el diario Record asegura que el club blanco maneja el nombre de Alex Telles como posible candidato a sustituir al brasileño, en caso de que se termine marchando.

Telles es el actual lateral izquierdo del Oporto. A sus 25 años se ha convertido en una pieza clave del cuadro portugués, donde ha jugado todos los partidos completos a excepción del duelo de la Copa de Portugal contra el Vila Real. El rotativo luso cuenta que en las oficinas del Santiago Bernabéu manejan excelentes informes sobre el jugador que llegó en verano de 2017 al equipo que dirige Sergio Conçeiçao.

Lo cierto es que no es la primera vez que asocian el nombre de este joven lateral zurdo con el Real Madrid. Telles es titular indiscutible en el conjunto portugués, aunque desde el entorno del jugador estarían encantados con la posibilidad de que recale en las filas del actual campeón de Europa. Además las relaciones con el Oporto son bastante buenas, lo que podría facilitar su salida en caso de intentar su fichaje.

Se quede o no Marcelo, el Madrid anda cojo en esa posición. Actualmente tienen al brasileño como un fijo en el once y su recambio natural sería Sergio Reguilón, pero no está contando mucho para Lopetegui. Cuando ha sido necesario, Nacho ha cubierto el flanco izquierdo de la zaga madridista en ausencia del segundo capitán blanco.

Ahora, la posibilidad de que se marche el brasileño hace que sea necesario cerrar un recambio lo antes posible para evitar quedarse en cuadro el resto de la temporada puesto que la información hablaba de la salida del brasileño en el mes de enero, durante el mercado invernal.