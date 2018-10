Desde la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín se especula con el fichaje de Marcelo por el conjunto italiano Según el diario 'Tuttosport', Marcelo quiere irse en enero y su traspaso podría alcanzar los 60 millones de euros

Marcelo vuelve a sonar con fuerza en Italia como refuerzo invernal de la Juventus de Turín. Según el diario turinés, Tuttosport, el lateral brasileño ya le ha hecho llegar al Real Madrid sus deseos de salir del Santiago Bernabéu en la próxima ventana de fichajes para poner rumbo a la capital del Piemonte para jugar con Cristiano Ronaldo en la Vecchia Signora.

Tras la marcha del delantero portugués a la Juventus de Turín se habló mucho de la posible salida del lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo, con el mismo destino. Sin embargo, el traspaso no se produjo y el propio brasileño se encargó de disipar cualquier rumor que apuntara a su deseo de salir del Real Madrid en una entrevista en el canal de televisión oficial del campeón de Europa.

“Es bueno tocar este tema porque desde que he venido siempre hay rumores. He visto muchas tonterías, pero como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años… Me quedo aquí hasta el final”, dijo en septiembre Marcelo, una vez cerrado el mercado de fichajes y atajando cualquier rumor que situara fuera del conjunto blanco a su segundo capitán.

Sin embargo, este lunes el diario Tuttosport lleva a su portada de nuevo la posibilidad de que Marcelo termine vistiendo la camiseta bianconera más pronto que tarde. Según la información del periódico italiano es precisamente el lateral el que quiere marcharse y así se lo ha transmitido a la cúpula por medio de su agente. Un deseo que no habría gustado nada en los despachos, especialmente tras las salidas de dos piezas fundamentales y en la difícil situación por la que atraviesa el Real Madrid.

Una operación de 50 o 60 millones

Según la citada información, la Juventus de Turín pretende colocar en el mercado a Alex Sandro, que podría acabar en la Premier. De esta manera obtendría fondos suficientes para acometer la operación de Marcelo, que podría alcanzar entre 50 y 60 millones.

En Italia aseguran que Marcelo “se siente a todos efectos jugador de la Juventus” y que no quiere esperar a que termine la temporada para salir del Real Madrid, club al que llegó con apenas 18 años.

El lateral izquierdo del conjunto blanco volvió a contar con minutos el pasado sábado y fue autor del único gol de los locales, que, aunque no sirvió para salvar algún punto, sí acabó con la sequía goleadora de ocho horas que llevaban los de Chamartín. El brasileño se señaló el escudo tras anotar y al término del encuentro declaró que la plantilla estaba “a muerte con Lopetegui” y que era “injusto hablar a principio de temporada”.