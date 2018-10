El Madrid no se olvida de Sterling

Raheem Sterling, extremo del City, lleva tiempo en la agenda del Real Madrid. Finaliza contrato en junio de 2020 y en Concha Espina están atentos a su situación

Según el diario inglés Mirror, el Real Madrid está pendiente de la situación de Raheem Sterling, jugador de 23 años, al que le quedan 18 meses de contrato con el Manchester City. El conjunto inglés ha intentado abrir las negociaciones para ampliar el contrato del extremo, internacional con Inglaterra, pero de momento, sin éxito. El nombre de Sterling lleva tiempo en la agenda blanca y en Concha Espina se plantean la oportunidad de ficharlo en el próximo verano.

Raheem Sterling está llamado a ser una de las estrellas del futuro. A sus 23 años, ya desborda en calidad. Es un jugador muy rápido y con una gran capacidad para regatear. Es uno de los fijos en el once de Pep Guardiola en la Premier y lleva ya cuatro goles. También tiene su sitio asegurado con los pross, y con ellos, precisamente viajará a España en los próximos días para jugar el partido de la Liga de Naciones en el Benito Villamarín ante la Roja de Luis Enrique.

Su contrato con el City finaliza en junio de 2020, y pese a que el club citizen ha intentado renovarle en varias ocasiones, hasta el momento las conversaciones no han llegado a buen puerto. Por ello, el Real Madrid está pendiente, según el diario Mirror, ya que si no renueva y quieren obtener fondos con él deberán buscarle una salida antes de que arranque la próxima temporada. En este momento tiene una ficha superior a los 10 millones de euros por año, y en el City están dispuestos a superarla, pero, por ahora, Sterling no muestra interés en renovar.

Sí que ha manifestado públicamente su deseo de jugar en España cuando se le ha vinculado con clubes como el Real Madrid. “Definitivamente sería genial jugar en el extranjero. Sería una gran experiencia. España es atractivo. En cualquier sitio el tiempo es realmente bueno”, manifestó el extremo el pasado año.

En Concha Espina preocupa el momento por el que pasa el conjunto blanco, que lleva varios partidos sin conseguir marcar un gol. Por ello, resulta prioritario reforzar la delantera, de modo que en Concha Espina evalúan todas las posibilidades del mercado para recuperar la pegada.