En Inglaterra aseguran que Mourinho podría volver al Real Madrid

Medios ingleses especulan sobre la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid si destituyen a Julen Lopetegui

La situación de Julen Lopetegui en el Real Madrid y la de José Mourinho en el Manchester United ha hecho saltar las alarmas en Inglaterra, asegurando el Daily Mail que en el conjunto blanco no ven con malos ojos el regreso del portugués.

El diario británico asegura que la relación entre José Mourinho y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es muy buena, por lo que el máximo dirigente del conjunto blanco no descarta que The Special One pueda volverse a sentar en el banquillo del Santiago Bernabéu.

La situación de José Mourinho en el Manchester United es insostenible. El técnico luso sigue estando muy cuestionado por la directiva, los futbolistas y su afición. Cada choque está siendo como una final para el portugués y ya se ha comenzado a especular sobre su despido.

Es por ello que una hipotética destitución podría colocarle en el Real Madrid si el cuadro blanco continúa con los mismos resultados y deciden despedir a Julen Lopetegui. La situación del vasco no ha pasado desapercibido para otros entrenadores, ya que Antonio Conte y Laudrup ya se han ofrecido a la entidad de Chamartín.

Además de la buena relación entre Florentino Pérez y José Mourinho, el presidente del Real Madrid piensa que el luso todavía tiene buen cartel entre los aficionados madridistas y que está cualificado para reconducir la mala racha que atraviesa el conjunto merengue.