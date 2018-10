Alexis Sánchez se plantea dejar el Manchester United el próximo enero

Alexis Sánchez no está contento en el Manchester United y se plantea marcharse en el próximo mercado de traspasos

No corren buenos tiempos en el Manchester United. La tensa situación que se vive con José Mourinho ha llevado a varios jugadores a decidir que se quieren ir de Old Trafford, y uno de ellos es Alexis Sánchez, que quiere marcharse en el próximo mes de enero.

Alexis Sánchez ha pedido abandonar el Manchester United debido a su mala relación con José Mourinho, tal y como informa el medio británico The Sun. El chileno no está bien el cuadro inglés y por eso está meditando el abandonar el club en el próximo período de traspasos.

Uno de los motivos que también influirían en esta decisión del chileno es la de las promesas que no se han cumplido cuando firmó su contrato con el Manchester United. Entre ellas, su posición en el campo. Mourinho le ha situado varias veces en puestos en los que no se siente cómodo, algo que no gusta a Alexis Sánchez.

Esta información afirma que Alexis Sánchez ya habría hablado con su representante para valorar que opciones podrían presentársele en enero. Pero aún cabe la posibilidad de que cambie de opinión, y podría ser que un hipotético despido de Mourinho provoque que el ex del Barcelona decida continuar.