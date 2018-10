La selección de Estados Unidos se estaría planteando fichar a José Mourinho como entrenador.

Cuando está a punto de cumplirse un año de la dimisión de Bruce Arena como seleccionador de Estados Unidos, después de no lograr la clasificación para el Mundial de Rusia 2018, un nuevo nombre se ha colado entre los posibles candidatos a ocupar el banquillos del equipo norteamericano. Este no es otro que el de un José Mourinho, que vive sus momentos más complicados en Old Trafford.

Hasta el momento, Dave Sarachan, asistente de Arena durante sus dos procesos al frente del combinado americano, ha sido el encargado de coger las riendas del equipo nacional. Además, en este tiempo, la lista de candidatos no ha dejado de crecer: Gerardo Martino, José Pekerman, Juan Carlos Osorio, Marcelo Bielsa… Y ahora se cuela el nombre de Mou.

Este rumor nace tras la publicación del periodista Grant Wahl. El reconocido comunicado de Sports Illustrated, aseguró a través de las redes sociales que Estados Unidos estaría esperando a que Mourinho dejase el United para tratar de acometer su fichaje.

Mourinho vive una situación delicada en Mánchester. Los resultados en la Premier League no le acompañan y tiene al equipo situado en 10° lugar, nueve por debajo de Liverpool y Manchester City. En la Champions su último resultado fue un empate a cero ante el Valencia que le obliga a no fallar si quiere estar en los octavos de final de la máxima competición europea.