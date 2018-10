El Barcelona, dispuesto a ofrecer 84 millones por Skriniar

Milan Skriniar, defensa eslovaco del Inter, ya estuvo entre los objetivos del conjunto azulgrana el pasado verano La lesión de Samuel Umtiti ha hecho valorar la necesidad de reforzar la defensa azulgrana en el próximo mercado de invierno

En el FC Barcelona meditan el fichaje del jugador del Inter de Milán, Milan Skriniar. Según algunas informaciones, el conjunto azulgrana estaría dispuesto a ofrecer una cantidad cercana a los 84 millones por el jugador eslovaco. Siempre ha habido interés en el central del conjunto italiano pero la reciente baja de Samuel Umtiti ha hecho valorar aún más la oportunidad de hacerse con Skriniar en el mercado de invierno.

En el Inter de Milán no quieren ni oír hablar de la posible salida de Milan Skriniar. El jugador eslovaco tiene su sitio en el conjunto neroazzurro desde su llegada en la campaña 2016/2017 y es pieza fundamental en la defensa del club italiano. Pero el Barcelona se ha fijado en él -fue una petición de Ernesto Valverde el pasado verano – y está dispuesto a hacer una suculenta oferta para convencer a los de Luciano Spalletti de que ha llegado el momento de abrir la puerta al eslovaco.

Según Mediaset Italia, en la prensa de Eslovaquia – país natal del jugador de 23 años- circulan informes que aseguran que el Barcelona estaría dispuesto a ofrecer unos 84 millones por hacerse con los servicios del central en la próxima ventana de fichajes de enero. También se comenta que ya ha habido reunión con los agentes del jugador y representantes del conjunto azulgrana.

La baja de Samuel Umtiti, mínimo de tres semanas y que en función de cómo evolucione podría incuso pasar por el quirófano, ha hecho acelerar los acontecimientos y que los azulgranas se planteen no esperar al verano para intentar fichar a Skriniar, rival de los catalanes en la Champions League. (Desde esta campaña ya no se impide a un jugador disputar la máxima competición europea si ha jugado en la fase de grupos con otro club, de modo que no sería un impedimento hacerse ahora con el eslovaco).