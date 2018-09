Según Mediaset Italia, el Inter de Milán volverá a intentarlo con Luka Modric en el próximo mercado de invierno

Según Mediaset Italia, el Inter de Milán volverá a intentarlo con Luka Modric en cuanto se abra el mercado de fichajes en invierno. El conjunto italiano se ha fijado como objetivo al jugador del Real Madrid y no se dan por vencidos. Por su parte, Modric se mantiene en su postura: no quiere salir del mejor club del mundo.

Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y reinaba de nuevo la calma. Pero no. El Inter sigue en sus trece en lo que a intentar fichar a Luka Modric se refiere. Así lo dicen en Italia, donde el canal SportMediaset ha revelado que el conjunto neroazzurro volverá a por el centrocampista croata, elegido Mejor Jugador del Año por la UEFA, en el próximo mercado de invierno.

Archivada la causa por parte de la FIFA por falta de pruebas, el Inter planea ahora una oferta suculenta para convencer al Real Madrid de dejar salir a su jugador. Además, según la citada información, Modric les habría transmitido a sus compañeros de la selección tras la fiesta de su 33 cumpleaños sus intenciones de unirse al Inter en el próximo mes de enero. Allí compartiría vestuario con otros croatas como Vrsalijko, Perisic, Brozovic…

Siempre según Mediaset Italia, el centrocampista del Real Madrid pondría una condición y es que el Inter siguiera con opciones en la Champions League, de lo contrario no se iría. Hay que recordar que desde esta temporada la UEFA permite a un jugador que cambie de club en el mercado de invierno jugar la Champions League en su nuevo equipo aunque haya disputado ya partidos en la competición con su anterior club.

No, no y no del club y del jugador

Mientras, el Inter prepara una oferta que pudiera convencer en Concha Espina. Una operación que se va a encontrar un no por respuesta, pues en el Bernabéu no están dispuestos a dejar escapar a su cerebro en la medular como ya se lo hicieron ver el pasado mes de agosto.

Además, pese a lo que se cuenta en el país transalpino, Luka Modric ha manifestado públicamente que por su cabeza no pasa la idea de salir del mejor club del mundo. Desde la llegada del croata al Santiago Bernabéu se ha convertido en un pilar fundamental y ha conquistado 4 Champions League, una Liga, una Copa del Rey, tres Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.