El dueño del Palermo: “Creo que Dybala se irá a España en enero”

Según el directivo, Dybala dejará la Juventus porque el club italiano quiere ingresar 120 millones de euros

Maurizio Zamparini, propietario del Palermo, ha asegurado en RMC Sport que “cada vez que Paulo Dybala se queda fuera del once, me dan ganas de llorar”. “Está en el banquillo por culpa de Allegri. Debería venir a Palermo y ganar el Scudetto. Hace dos años, le envié un mensaje a Dybala y le aconsejé que se fuera a España, no a Italia“, añadió.

“Se irá, porque la Juventus quiere ganar 120 millones de euros. En enero creo que se irá a España. Tiene ofertas en España e Inglaterra. La Juventus tiene muchos grandes jugadores y obviamente dan ganas de llorar cuando un fenómeno como él no está jugando”, prosiguió Zamparini. En los últimos tiempos, el nombre de Dybala ha estado vinculado tanto con el Real Madrid como con el Barcelona.

No obstante, el Manchester United es uno de los clubes que más opciones tiene de hacerse con sus servicios, ya que se podría ver incluido en la operación que acabaría con Pogba retornado a Turín.